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March 5, 2018 / 12:36 PM / Updated 38 minutes ago

BRIEF-CEO Luc Jobin Is Leaving CN; Board Appoints Jean-Jacques Ruest Interim CEO

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Canadian National Railway Co:

* CEO LUC JOBIN IS LEAVING CN; BOARD APPOINTS JEAN-JACQUES RUEST INTERIM CEO

* CANADIAN NATIONAL RAILWAY - REITERATED FISCAL 2018 GUIDANCE TO DELIVER ADJUSTED EARNINGS PER SHARE OF C$5.25 TO C$5.40

* ‍ASSUMES THAT NORTH AMERICAN INDUSTRIAL PRODUCTION FOR 2018 WILL INCREASE IN RANGE OF TWO TO THREE PER CENT​

* REITERATED GUIDANCE OF C$3.2 BILLION CAPITAL PROGRAM IN 2018

* ‍ASSUMES 2018/2019 GRAIN CROPS IN CANADA AND UNITED STATES WILL BE IN LINE WITH THEIR RESPECTIVE THREE-YEAR AVERAGES​

* CANADIAN NATIONAL - DESPITE“MORE DIFFICULT WINTER CONDITIONS AND A VERY CHALLENGING START TO YEAR”, REMAIN CONFIDENT ABOUT FUTURE PROSPECTS

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW C$5.34 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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