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April 23, 2018 / 5:49 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-CeoTronics Now Sees 2017/2018 Sales Of Around EUR 18.3 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - CeoTronics Audio Video Data Communication AG:

* CORRECTION OF THE SALES AND EARNINGS FORECAST FOR THE 2017/2018 FINANCIAL YEAR

* CURRENTLY, SALES OF APPROX. EUR 18.3 MILLION ARE EXPECTED IN 2017/2018​

* CEOTRONICS - AIMS TO ACHIEVE REVENUE GROWTH TO APPROX. EUR 25.0 MILLION BY 2022/2023 WITH CORRESPONDINGLY HIGH NET INCOME

* SAYS FOR 2017/2018 NEGATIVE CONSOLIDATED RESULT POSSIBLE INSTEAD OF BALANCED CONSOLIDATED RESULT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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