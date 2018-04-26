FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
April 26, 2018 / 6:50 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Cereno Scientific Requests First Convertible Loan From European Fund

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - CERENO SCIENTIFIC AB:

* CERENO SCIENTIFIC REQUESTS FIRST CONVERTIBLE LOAN FROM EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND

* REQUESTED ISSUANCE OF FIRST TRANCHE OF CONVERTIBLE BONDS WITH WARRANTS ATTACHED, AMOUNTING TO SEK 5,000,000, TO EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND

* CONVERTIBLE BONDS CARRY NO INTEREST AND HAVE A MATURITY OF 12 MONTHS

* CONVERTIBLE INSTRUMENTS ARE ISSUED AT A SUBSCRIPTION PRICE EQUAL TO ONE HUNDRED PERCENT OF THEIR AGGREGATE NOMINAL VALUE. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.