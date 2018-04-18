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April 18, 2018 / 3:55 PM / Updated 15 minutes ago

BRIEF-Certain Shareholders Of Zenyatta Ventures Mail Information Circular & Letter To Co's Shareholders

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Francis Dubé, Together with a Group of Certain Shareholders:

* FRANCIS DUBÉ, TOGETHER WITH A GROUP OF CERTAIN SHAREHOLDERS SAY HAVE MAILED AN INFORMATION CIRCULAR & LETTER TO SHAREHOLDERS OF ZENYATTA VENTURES

* FRANCIS DUBÉ, TOGETHER WITH A GROUP OF CERTAIN SHAREHOLDERS SAY LETTER WAS IN RESPECT OF UPCOMING MAY 11 SPECIAL MEETING OF ZENYATTA SHAREHOLDERS

* FRANCIS DUBÉ, SOME SHAREHOLDERS OF ZENYATTA- “CONCERNED” ANY CAPITAL RAISED BY ZENYATTA WHILE CURRENT BOARD IS IN PLACE WILL NOT FUND ALBANY PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage:

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