Healthcare
April 6, 2020 / 1:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Cerus Corporation Provides Update On Covid-19 Related Activities

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Cerus Corp:

* CERUS CORPORATION PROVIDES UPDATE ON COVID-19 RELATED ACTIVITIES

* CERUS CORP - TRANSITION OF CE MARK SUBMISSION FROM A MEDICAL DEVICE DIRECTIVE FILING TO A MEDICAL DEVICE REGULATION FILING IS EXPECTED IN Q2 OF 2020

* CERUS - UNKNOWN AT THIS TIME WHETHER CE MARK SUBMISSION WILL CONTINUE ITS REVIEW UNDER MDD PATHWAY OR TRANSITION AT SOME LATER POINT TO MDR PATHWAY

* CERUS CORP - CONDUCTING TESTS TO ASSESS EFFICACY OF INTERCEPT IN INACTIVATING SARS-COV-2 Source text for Eikon: Further company coverage:

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