BRIEF-Cerved 9-month net profit up at EUR 38.2‍​ mln

Oct 27 (Reuters) - CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA
* 9-MONTH ADJUSTED NET PROFIT EUR 68.4 MILLION VERSUS EUR 62.2 MILLION YEAR AGO
* 9-MONTH REVENUE EUR 288.9 MILLION VERSUS EUR 270.8 MILLION YEAR AGO
* 9-MONTH NET PROFIT EUR 38.2 MILLION VERSUS EUR 28.9 MILLION YEAR AGO
* BOARD RESOLVES TO START PRELIM ASSESSMENT OF TENTATIVE GROUP REORGANIZATION
* REORGANIZATION WOULD INVOLVE INCORPORATION OF UNIT CERVED GROUP
* SCENARIO FOR 2017 CALLS FOR GAINS IN REVENUES AND EBITDA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)