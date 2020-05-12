Healthcare
May 12, 2020 / 3:27 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cerved Group Q1 Adj. Net Profit EUR 28.7 Mln

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May 12 (Reuters) - Cerved Group SpA:

* Q1 REVENUE EUR 121.8 MILLION VERSUS EUR 117.5 MILLION YEAR AGO

* Q1 ADJUSTED NET PROFIT EUR 28.7 MILLION VERSUS EUR 26.4 MILLION YEAR AGO

* Q1 RECLASSFIED NET PROFIT EUR 16.4 MILLION VERSUS EUR 16.9 MILLION YEAR AGO

* COVID-19 IMPACTS FELT FROM SECOND WEEK OF MARCH, MAINLY ON REAL ESTATE AND SMES BUSINESS INFORMATION

* SUSPENDED FINANCIAL OUTLOOK 2018-2020, LOOKING FORWARD TO NEXT INVESTOR DAY SCHEDULED FOR SECOND HALF OF 2020

* FULL OPERATIONAL CONTINUITY GUARANTEED

* GIVEN UNCERTAIN ECONOMIC SCENARIO, BOARD DECIDED NOT TO DISTRIBUTE DIVIDENDS

* DIFFICULTIES MAY CONTINUE IN Q2, WITH POSSIBLE GRADUAL RECOVERY IN H2 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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