FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Funds News
March 20, 2018 / 1:11 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Cetus Capital III LP Says Intends To Vote Against Proposed Deal To Acquire Layne Christensen By Granite Construction

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Granite Construction Inc:

* CETUS CAPITAL III LP SAYS INTENDS TO VOTE AGAINST PROPOSED MERGER DEAL TO ACQUIRE LAYNE CHRISTENSEN CO BY GRANITE CONSTRUCTION - SEC FILING

* CETUS CAPITAL III LP-INTENDS TO VOTE AGAINST ANY PROPOSALS PRESENTED TO LAYNE CHRISTENSEN CO STOCKHOLDERS FOR APPROVAL AT UPCOMING SPECIAL MEETING

* CETUS CAPITAL III LP SAYS BELIEVES PROPOSED TRANSACTION WITH GRANITE CONSTRUCTION UNDERVALUES LAYNE CHRISTENSEN

* CETUS CAPITAL III LP REPORTS 7.8 PERCENT STAKE IN LAYNE CHRISTENSEN CO AS OF MARCH 13 Source text: (bit.ly/2HPc1Tm) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.