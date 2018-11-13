Switzerland Market Report
November 13, 2018 / 6:12 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Ceva Logistics Q3 Adj EBITDA Of USD 55 Million

1 Min Read

Nov 13 (Reuters) - CEVA Logistics AG:

* Q3 REVENUE USD 1.81 BILLION VERSUS USD 1.78 BILLION YEAR AGO

* EQS-ADHOC: CEVA LOGISTICS AG: Q3 RESULTS IMPACTED BY SIGNIFICANT PROVISIONS IN ITALY - PLAN TO DEEPEN STRATEGIC RELATIONSHIP WITH CMA CGM

* CONFIRMING ITS MEDIUM TERM TARGETS TO GROW REVENUE ABOVE MARKET AND

* CONFIRMING MEDIUM TERM TARGETS TO INCREASE EBITDA MARGINS FROM 3.3% ACHIEVED IN 2017 TO AT LEAST 4%

* ADJUSTED EBITDA OF USD 55 MILLION FOR Q3 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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