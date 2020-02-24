Healthcare
February 24, 2020 / 1:22 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-CF Energy Says Haitang Bay Smart Energy Project Got Land Rezoning Approval For Construction

1 Min Read

Feb 24 (Reuters) - CF Energy Corp:

* CF ENERGY - HAITANG BAY SMART ENERGY PROJECT GOT LAND REZONING APPROVAL FOR CONSTRUCTION FROM SANYA CITY GOVERNMENT

* CF ENERGY CORP - EXCEPT FOR SANYA NATURAL GAS DISTRIBUTION OPERATION, ALL UNITS HAVE RESUMED NORMAL OPERATIONS

* CF ENERGY CORP - CONSTRUCTION SCHEDULE HAS BEEN DELAYED BY ONE MONTH DUE TO COVID-19

* CF ENERGY CORP - EXPECTS SANYA NATURAL GAS DISTRIBUTION UNIT DAILY OPERATING ACTIVITIES WILL BE BACK TO NORMAL IN EARLY MARCH Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below