Jan 15 (Reuters) - CFI COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE SA :

* APSYS ACQUIRES 89.11 PERCENT OF CFI‘S CAPITAL AND VOTING RIGHTS‍​

* TOTAL PRICE OF ACQUISITION IS EUR 630,486 OR EUR 0.83 PER SHARE ‍​ Source text: bit.ly/2mESpsN Further company coverage: (Gdynia Newsroom)