Healthcare
April 17, 2020 / 12:17 PM / in an hour

BRIEF-CFM Holdings Says Unit's Application To Resume Its Operation In Malaysia Approved

1 Min Read

April 17 (Reuters) - CFM Holdings Ltd:

* MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY APPROVED UNIT’S APPLICATION TO RESUME ITS OPERATION IN MALAYSIA

* APPORVAL MANDATES REDUCTION OF NUMBER OF EMPLOYEES TO MINIMUM LEVEL OR AT LEAST 50% OF CURRENT MANPOWER OR REGISTERED AMOUNT

* COVID-19 PANDEMIC MAY POTENTIALLY IMPAIR GROUP’S EARNINGS CAPACITY & PROFITABILITY & ABILITY TO SECURE NEW SALES IN NEXT 12 MONTHS

* EARNINGS PER SHARE FOR CURRENT FY MIGHT BE NEGATIVELY IMPACTED ARISING FROM MALAYSIAN MOVEMENT CONTROL ORDER Source text for Eikon: Further company coverage:

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