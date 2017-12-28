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#Consumer Goods and Retail
December 28, 2017 / 3:08 PM / Updated an hour ago

BRIEF-C&G Environmental Protection ‍Announces Term Sheet For Proposed Transaction Of New Business​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - C&G Environmental Protection Holdings Ltd :

* ‍ANNOUNCES NON-BINDING TERM SHEET IN RELATION TO PROPOSED TRANSACTION OF A NEW BUSINESS​

* ‍PURCHASE CONSIDERATION FOR TARGET COMPANIES SHALL BE BASED ON A TARGET VALUE OF AT LEAST S$400 MILLION​

* ‍TERM SHEET FOR PROPOSED TRANSACTION OF ALL OF ISSUED AND PAID-UP SHARE CAPITAL OF TARGET COMPANIES

* ‍PROPOSED TRANSACTION, IF UNDERTAKEN AND COMPLETED, IS EXPECTED TO RESULT IN A REVERSE TAKEOVER OF COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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