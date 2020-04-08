Healthcare
April 8, 2020 / 6:17 AM / Updated an hour ago

BRIEF-CGG Suspends 2020 Outlook, 2021 Financial Objectives No Longer Valid

1 Min Read

April 8 (Reuters) - CGG SA:

* PROVIDES FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL UPDATE

* IN Q1 2020 SEES GROUP SEGMENT REVENUE AROUND $273 MILLION, DOWN 3% YEAR-ON-YEAR

* SEES POSITIVE NET CASH FLOW AROUND $25 MILLION DURING Q1 2020

* SEES GROUP’S CASH LIQUIDITY AROUND $622 MILLION AT THE END OF MARCH 2020

* 2020 FINANCIAL TARGETS SUSPENDED

* SEES NET DEBT AT AROUND $583 MILLION AT THE END OF MARCH 2020

* SEES GEOSCIENCE BACKLOG AS OF APRIL 1, 2020 AT $278 MILLION, UP 7% YEAR-ON-YEAR

* NO BOND DEBT TO REIMBURSE BEFORE APRIL 2023 AND NO REFINANCING REQUIRED

* REVISITING 2020 AND 2021 FINANCIAL OBJECTIVES, WHICH ARE NO LONGER VALID Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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