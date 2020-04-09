Healthcare
April 9, 2020 / 11:28 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Champignon To Acquire Altmed Capital Corp

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Champignon Brands Inc:

* CHAMPIGNON TO ACQUIRE ALTMED CAPITAL CORP., CONTRIBUTING HEALTH CANADA’S ONLY APPROVED PSYCHEDELIC MEDICINE CLINIC, SOPS FOR CLINICAL EXPANSION, EXISTING IP & MULTIPLE TRIALS

* CHAMPIGNON BRANDS - WITH THIS ACQUISITION, CO WILL NOW HAVE THREE TRIALS IN PHASE I STAGE AND THREE TRIALS IN PRECLINICAL STAGE DURING 2020

* CO WILL ALSO HAVE SEVEN IP PATENTS FOR ITS KETAMINE/PSILOCYBIN DELIVERY PLATFORMS AND FORMULATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below