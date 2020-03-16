Healthcare
March 16, 2020 / 12:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Champion Alliance International Holdings Sees Net Profit From Operations For Year

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Champion Alliance International Holdings Ltd:

* EXPECTED NET PROFIT FROM OPERATIONS FOR YEAR

* EXPECTED RESULT DUE TO REVENUE GENERATED FROM BUSINESS IN ENERGY SUPPLY AND SALES OF HOUSEHOLD PAPER PRODUCTS

* EXPECTED OPERATIONS OF HUBEI MENGKE WILL GRADUALLY RESUME STARTING FROM END OF MARCH OR BEGINNING OF APRIL

* SHANDONG OPERATIONS HAVE NOT BEEN SIGNIFICANTLY AFFECTED BY NOVEL CORONAVIRUS OUTBREAK

* DIRECTORS BELIEVE COVID-19 OUTBREAK WILL NOT HAVE SIGNIFICANT ADVERSE EFFECT ON SHANDONG OPERATIONS GOING FORWARD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below