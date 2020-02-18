BRIEF-Champion Real Estate Investment Trust Posts FY Total Rental Income HK$ 2,778 Mln

Feb 18 (Reuters) - Champion Real Estate Investment Trust :
* FY TOTAL RENTAL INCOME HK$ 2,778 MILLION VERSUS HK$ 2,677 MILLION
* FY NET PROPERTY INCOME HK$2,481 MILLION VERSUS HK$2,405 MILLION
* RENTAL INCOME OF THE OFFICE PORTFOLIO IS FACING DOWNSIDE RISKS IN 2020
* OUTBREAK OF COVID-19 WILL ADVERSELY AFFECT BOTH OFFICE DEMAND AND RETAIL SENTIMENTS IN 2020
* SOFTENED RETAIL MARKET WOULD LEAD TO LOWER TOTAL RENTAL INCOME AND DPU IN 2020
* WANING RETAIL SALES WOULD CONTINUE TO AFFECT TURNOVER RENT PORTION OF LANGHAM PLACE MALL
* SLUGGISH TREND OF OFFICE RENTAL MARKET IN CENTRAL IS EXPECTED TO REMAIN IN 2020
* CONSIDERING REQUESTS FROM TENANTS OF LANGHAM PLACE MALL FOR FURTHER RENTAL CONCESSIONS TO HELP WITH DOWNTURN
* TRUST IS CONSIDERING REQUESTS FROM TENANTS FOR FURTHER RENTAL CONCESSIONS Source text for Eikon: Further company coverage: