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March 19, 2018 / 6:03 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Changfeng Says Riheng Energy Signed Natural Gas Supply Agreement With Ceramic Manufacturer In Shijiazhuang City, Hebei Province​

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Changfeng Energy Inc:

* CHANGFENG ANNOUNCES BUSINESS UPDATE

* CHANGFENG ENERGY - ‍ON MARCH 19, RIHENG ENERGY SIGNED A NATURAL GAS SUPPLY AGREEMENT WITH A CERAMIC MANUFACTURER IN SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE​

* CHANGFENG ENERGY INC - ‍AGREEMENT OUTLINES THAT RIHENG ENERGY WILL SUPPLY NATURAL GAS TO CERAMIC MANUFACTURER FOR NEXT THREE YEARS​

* CHANGFENG ENERGY INC - ‍IT IS EXPECTED THAT RIHENG ENERGY WILL BEGIN SUPPLYING NATURAL GAS TO CERAMIC MANUFACTURER BY BEGINNING OF APRIL 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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