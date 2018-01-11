FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Market News
January 11, 2018 / 12:15 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Charles River Laboratories Acquires KWS Biotest for GBP 15 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Charles River Laboratories International Inc:

* CHARLES RIVER LABORATORIES ACQUIRES KWS BIOTEST

* CHARLES RIVER LABORATORIES ACQUIRES KWS BIOTEST

* CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC - PURCHASE PRICE WAS APPROXIMATELY £15 MILLION IN CASH

* CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC - ‍ TRANSACTION INCLUDES A POTENTIAL ADDITIONAL PAYMENT OF UP TO £3 MILLION BASED ON FUTURE PERFORMANCE​

* CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC - TRANSACTION IS NOT EXPECTED TO BE MATERIAL TO 2018 GAAP OR NON-GAAP RESULTS FROM OPERATIONS

* CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC - TRANSACTION IS NOT EXPECTED TO BE MATERIAL TO 2018 GAAP OR NON-GAAP RESULTS FROM OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.