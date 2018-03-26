FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 26, 2018 / 12:16 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Charles River Laboratories Announces Offering Of $500 Mln Of Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Charles River Laboratories International Inc:

* CHARLES RIVER LABORATORIES ANNOUNCES REFINANCING OF CREDIT FACILITIES AND OFFERING OF $500 MILLION OF SENIOR NOTES

* CHARLES RIVER LABORATORIES - REFINANCED EXISTING $1 BILLION OF REVOLVING CREDIT FACILITY DUE 2021 WITH NEW $1.55 BILLION REVOLVING CREDIT FACILITY DUE 2023

* CHARLES RIVER LABORATORIES - ALSO REFINANCED EXISTING $650 MILLION OF TERM LOAN FACILITY DUE 2021 WITH NEW $750.0 MILLION TERM LOAN FACILITY DUE 2023

* CHARLES RIVER LABORATORIES - INTENDS TO OFFER $500 MILLION IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR NOTES DUE 2026 IN UNREGISTERED OFFERING Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.