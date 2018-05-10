BRIEF-Charles River Laboratories Reports Q1 Non-GAAP Earnings Per Share Of $1.38

May 10 (Reuters) - Charles River Laboratories International Inc:
* CHARLES RIVER LABORATORIES ANNOUNCES FIRST-QUARTER 2018 RESULTS FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.38
* Q1 REVENUE $494 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $480.3 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.26 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* REAFFIRMING ITS ORGANIC REVENUE GROWTH GUIDANCE FOR 2018.
* IS PROVIDING INITIAL GAAP EARNINGS PER SHARE GUIDANCE INCLUDING ACQUISITION OF MPI RESEARCH OF $4.22 TO $4.37
* IS INCREASING ITS NON-GAAP EARNINGS PER SHARE GUIDANCE FOR 2018
* SEES 2018 NON-GAAP EPS $5.77 - $5.92
* SEES 2018 REVENUE GROWTH, REPORTED 18% - 20%
* SEES 2018 GAAP EPS $4.22-$4.37
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.76, REVENUE VIEW $2.18 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: