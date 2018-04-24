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April 24, 2018 / 12:48 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Chart Industries Says To Replace Substantially All Cryobiological Tanks Manufactured At New Prague Facility Previously Identified

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Chart Industries Inc:

* CHART INDUSTRIES - CONCLUDED THAT SUBSTANTIALLY ALL CRYOBIOLOGICAL TANKS MANUFACTURED AT NEW PRAGUE FACILITY PREVIOUSLY IDENTIFIED SHOULD BE REPLACED

* CHART INDUSTRIES INC - RECENTLY ISSUED FINANCIAL GUIDANCE FOR FISCAL 2018 IS NOT EXPECTED TO BE IMPACTED BY ADDITIONAL WARRANTY RESERVES

* CHART INDUSTRIES INC - ANTICIPATES TAKING AN ADDITIONAL WARRANTY RESERVE EXPENSE OF ABOUT $3.75 MILLION DURING Q2 - SEC FILING

* CHART INDUSTRIES INC - ON APRIL 23, 2018, COMPANY ISSUED A RECALL NOTICE FOR IMPACTED PRODUCT LINES OF CRYOBIOLOGICAL TANKS Source text: (bit.ly/2qXQXmR) Further company coverage:

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