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March 3, 2020 / 12:48 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Chartwell Acquires A New Residence In Quebec

1 Min Read

March 3 (Reuters) - Chartwell Retirement Residences :

* CHARTWELL ACQUIRES A NEW RESIDENCE IN QUEBEC

* CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES - PURCHASE PRICE FOR CHARTWELL’S 42.5% INTEREST WAS $37.9 MILLION

* CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES - PURCHASE PRICE FOR CO’S 42.5% INTEREST WAS SETTLED BY ASSUMPTION OF $23.9 MILLION EXISTING MORTGAG, AMONG OTHER THINGS

* CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES - PURCHASE PRICE FOR CO’S 42.5% INTEREST WAS SETTLED BY CO’S MEZZANINE LOAN OF $3.6 MILLION, WITH BALANCE PAID IN CASH Source text for Eikon: Further company coverage:

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