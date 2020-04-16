Healthcare
April 16, 2020 / 12:00 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Chartwell Retirement Residences Withdraws Its 2020 Outlook

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Chartwell Retirement Residences :

* CHARTWELL PROVIDES BUSINESS UPDATE RELATED TO COVID-19 PANDEMIC

* CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES - AT APRIL 15, 2020, LIQUIDITY AMOUNTED TO $384 MILLION

* CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES -HAVE OVER $950 MILLION OF UNENCUMBERED ASSETS,CONSERVATIVE CAPITAL STRUCTURE THAT ALLOWS TO ACCESS FURTHER DEBT IF NEEDED

* CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES - WITHDRAWING ITS 2020 OUTLOOK Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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