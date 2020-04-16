BRIEF-Chartwell Retirement Residences Withdraws Its 2020 Outlook

April 16 (Reuters) - Chartwell Retirement Residences :
* CHARTWELL PROVIDES BUSINESS UPDATE RELATED TO COVID-19 PANDEMIC
* CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES - AT APRIL 15, 2020, LIQUIDITY AMOUNTED TO $384 MILLION
* CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES -HAVE OVER $950 MILLION OF UNENCUMBERED ASSETS,CONSERVATIVE CAPITAL STRUCTURE THAT ALLOWS TO ACCESS FURTHER DEBT IF NEEDED
* CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES - WITHDRAWING ITS 2020 OUTLOOK Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)