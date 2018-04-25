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April 25, 2018 / 12:52 PM / in 2 hours

BRIEF-Check Point Software trims 2018 outlook

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Check Point Software Technologies Ltd :

* ISRAEL’S CHECK POINT SOFTWARE SEES Q2 REVENUE $445-$475 MILLION, NON-GAAP EPS $1.25-$1.35

* CHECK POINT SOFTWARE Q2 REVENUE VIEW $476 MILLION, NON-GAAP EPS $1.35 -THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CHECK POINT SOFTWARE CUTS 2018 REVENUE ESTIMATE TO $1.85-$1.93 BILLION FROM $1.9-$2.0 BILLION, NON-GAAP EPS TO $5.45-$5.75 FROM $5.50-$5.90

* CHECK POINT SOFTWARE 2018 REVENUE VIEW $1.948 BILLION, NON-GAAP EPS $5.73 -THOMSON REUTERS I/B/E/S Further company coverage: (Reporting by Tova Cohen)

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