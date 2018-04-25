FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 25, 2018 / 8:54 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cheesecake Factory Reports Q1 Earnings Per Share Of $0.56

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Cheesecake Factory Inc:

* THE CHEESECAKE FACTORY REPORTS RESULTS FOR FIRST QUARTER OF FISCAL 2018

* Q1 REVENUE $590.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $586.9 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.56

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.68 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* COMPARABLE RESTAURANT SALES AT CHEESECAKE FACTORY RESTAURANTS INCREASED 2.1% IN Q1 OF FISCAL 2018

* NOW EXPECTS AS MANY AS FOUR RESTAURANTS TO OPEN INTERNATIONALLY UNDER LICENSING AGREEMENTS IN FISCAL 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.