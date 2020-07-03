Healthcare
July 3, 2020 / 1:39 AM / Updated 15 minutes ago

BRIEF-Chelsea Logistics And Infrastructure REsponds To Article “Dito Likely To Miss Technical Launch”

1 Min Read

July 3 (Reuters) - Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corp:

* CONFIRMS STATEMENT BY CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER ADEL TAMANO IN ARTICLE “DITO LIKELY TO MISS TECHNICAL LAUNCH”

* DITO STILL ON TRACK FOR MARCH 2021 SCHEDULED COMMERCIAL LAUNCH

* DO NOT CONFIRM OR DENY OPINION OF EX-UNDERSECRETARY ELISEO RIO IN ARTICLE ON DITO MISSING TECHNICAL LAUNCH

* TECHNICAL AUDIT TO BE CONDUCTED BY GOVERNMENT ORIGINALLY SCHEDULED FOR 8 JULY, WILL BE PUSHED BACK Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below