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April 25, 2018 / 12:10 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Chembio Diagnostics And Lumiradx Enter Collaboration To Develop New Point-Of-Care Diagnostic Tests For Infectious Diseases

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Chembio Diagnostics Inc:

* CHEMBIO DIAGNOSTICS AND LUMIRADX ENTER COLLABORATION TO DEVELOP NEW POINT-OF-CARE DIAGNOSTIC TESTS FOR INFECTIOUS DISEASES

* CHEMBIO DIAGNOSTICS INC - WILL RECEIVE FUNDING FROM LUMIRADX, SUBJECT TO CERTAIN MILESTONES, TO DEVELOP CERTAIN NEW POC INFECTIOUS DISEASE TESTS

* CHEMBIO DIAGNOSTICS INC - AGREEMENT INCLUDES POTENTIAL DEVELOPMENT OF A VARIETY OF NEW POC TESTS

* CHEMBIO DIAGNOSTICS - FOLLOWING REGULATORY APPROVAL, COMMERCIALIZATION, CO WILL SELL REAGENTS TO, RECEIVE ROYALTY PAYMENTS FROM, LUMIRADX ON SALES Source text for Eikon: Further company coverage:

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