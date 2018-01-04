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January 4, 2018 / 12:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Chemocentryx Secures Up To $100 Million In New Capital Commitments

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Chemocentryx Inc:

* CHEMOCENTRYX SECURES UP TO $100 MILLION IN NEW CAPITAL COMMITMENTS

* CHEMOCENTRYX INC SAYS WILL RECEIVE $50 MILLION MILESTONE PAYMENT FROM VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA

* CHEMOCENTRYX INC - CO ALSO ENTERS INTO $50 MILLION GROWTH CAPITAL FINANCING AGREEMENT WITH HERCULES CAPITAL

* CHEMOCENTRYX INC SAYS ALSO ENTERS INTO $50 MILLION GROWTH CAPITAL FINANCING AGREEMENT WITH HERCULES CAPITAL

* CHEMOCENTRYX - ‍ADDITIONAL CAPITAL TO PROVIDE FUNDING TO ADVANCE AVACOPAN THROUGH TOPLINE DATA FROM PHASE III ADVOCATE TRIAL

* CHEMOCENTRYX INC - ADDITIONAL CAPITAL ALSO EXPECTED TO PROVIDE FUNDING​ FOR‍ POTENTIAL REGISTRATION FILINGS IN U.S. AND EU. Source text for Eikon: Further company coverage:

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