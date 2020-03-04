BRIEF-Chengdu Expressway Enters Into Project Investment Agreement With People's Government Of Pidu District In Chengdu

March 4 (Reuters) - Chengdu Expressway Co Ltd:
* ENTERED INTO PROJECT INVESTMENT AGREEMENT WITH PEOPLE’S GOVERNMENT OF PIDU DISTRICT IN CHENGDU, SICHUAN PROVINCE
* PIDU DISTRICT GOVERNMENT UNDERTAKES TO BE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING INFRASTRUCTURE OF PROJECT, AND TO OFFER PREFERENTIAL POLICIES
* UNDER AGREEMENT, PIDU DISTRICT GOVERNMENT TO SUPPORT CO TO INVEST IN CONSTRUCTION OF A CLASS B EXPRESSWAY SERVICE AREA
* PIDU DISTRICT GOVERNMENT PROPOSES TO INVEST IN FIXED ASSETS OF ABOUT RMB150 MILLION FOR CORE AREA & ABOUT RMB350 MILLION FOR EXPANSION AREA
* UNDERTAKES TO ESTABLISH PROJECT CO FOR INVESTMENT & CONSTRUCTION OF PROJECT WITH REGISTERED CAPITAL OF NOT LESS THAN RMB100 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: