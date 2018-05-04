BRIEF-Cheniere Energy Partners LP Qtrly Net Income Per Common Unit $0.67

May 4 (Reuters) - Cheniere Energy Partners LP:
* CHENIERE PARTNERS REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS AND RAISES FULL YEAR 2018 DISTRIBUTION GUIDANCE
* CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.57, REVENUE VIEW $1.37 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CHENIERE ENERGY PARTNERS LP - QTRLY REVENUES $1,593 MILLION VERSUS $891 MILLION
* CHENIERE ENERGY PARTNERS LP SEES FY 2018 DISTRIBUTION PER UNIT $2.20 - $2.30
* CHENIERE ENERGY PARTNERS LP - QTRLY NET INCOME PER COMMON UNIT $0.67 Source text : (bit.ly/2HNgj1O) Further company coverage: