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May 4, 2018 / 12:36 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cheniere Energy Partners LP Qtrly Net Income Per Common Unit $0.67

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Cheniere Energy Partners LP:

* CHENIERE PARTNERS REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS AND RAISES FULL YEAR 2018 DISTRIBUTION GUIDANCE

* CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.57, REVENUE VIEW $1.37 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CHENIERE ENERGY PARTNERS LP - QTRLY REVENUES $1,593 MILLION VERSUS $891 MILLION

* CHENIERE ENERGY PARTNERS LP SEES FY 2018 DISTRIBUTION PER UNIT $2.20 - $2.30

* CHENIERE ENERGY PARTNERS LP - QTRLY NET INCOME PER COMMON UNIT $0.67 Source text : (bit.ly/2HNgj1O) Further company coverage:

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