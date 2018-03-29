BRIEF-Chesnara Says FY Pretax Profit Of 89.6 Mln Pounds

March 29 (Reuters) - Chesnara Plc:
* FY GROUP SOLVENCY RATIO OF 146% (31 DECEMBER 2016: 144%)
* 2.98% INCREASE IN FULL YEAR DIVIDEND COMPARED WITH 2016
* FY ECV NEW BUSINESS CONTRIBUTION OF £12.4M VERSUS £11.7M
* FY GROUP CASH GENERATION, EXCLUDING IMPACT OF LGN ACQUISITION, OF £83.9M VERSUS £36.5M
* TOTAL DIVIDEND OF 20.07P PER SHARE (2016: 19.49P PER SHARE)
* NOW HAVE SUFFICIENT SCALE AND PRESENCE IN BOTH UK AND NETHERLANDS TO CONTINUE FOCUS ON ACQUISITION ACTIVITY IN THOSE TERRITORIES
* REMAIN OF VIEW THAT WHATEVER OUTCOME FROM BREXIT NEGOTIATIONS, CO EXPECTS IT TO HAVE LITTLE DIRECT IMPACT ON BUSINESS MODEL Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)