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BRIEF-Chesswood Announces Renewal Of Bank Credit Facility And Upcoming Early Redemption Of Convertible Debentures
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December 12, 2017 / 1:38 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Chesswood Announces Renewal Of Bank Credit Facility And Upcoming Early Redemption Of Convertible Debentures

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Chesswood Group Ltd:

* CHESSWOOD ANNOUNCES RENEWAL OF BANK CREDIT FACILITY AND UPCOMING EARLY REDEMPTION OF CONVERTIBLE DEBENTURES

* CHESSWOOD GROUP - RENEWED $250 MILLION CORPORATE REVOLVING CREDIT FACILITY FOR THREE YEARS

* CHESSWOOD GROUP - WILL REDEEM ALL $20 MILLION OF ITS OUTSTANDING 6.5 PCT CONVERTIBLE DEBENTURES IN JAN 2018, AHEAD OF THEIR MATURITY DATE OF DEC 31, 2018

* CHESSWOOD - $250 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY TO EXPIRE IN DEC. 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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