FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Market News
February 2, 2018 / 5:09 PM / in 4 hours

BRIEF-Chevron says rising oil prices squeezed Q4 refining margins by $500 mln

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Chevron Corp:

* CHIEF EXECUTIVE MIKE WIRTH SAYS HIS TOP PRIORITY IS TO MAINTAIN AND GROW THE DIVIDEND

* SAYS RISING OIL PRICES SQUEEZED Q4 REFINING MARGINS BY ABOUT $500 MILLION

* SAYS TOOK $190 MILLION Q4 HIT RELATED TO REFINING, CHEMICAL PLANT DAMAGE FROM HURRICANES NATE, HARVEY

* SAYS PERMIAN WAS LARGEST CONTRIBUTOR TO RESERVE GROWTH IN 2017

* CEO WIRTH: ‘I EXPECT US TO MAINTAIN CAPITAL AND COST DISCIPLINE’

* SAYS SECOND TRAIN AT WHEATSTONE LNG SHOULD COME ONLINE Q2 2018

* CHEVRON CORP SAYS PLANS TO BOOST PERMIAN RIG COUNT THIS YEAR BY 25 PERCENT TO 20 RIGS

* SAYS HAS SIX PRESSURE PUMPING CREWS OPERATING IN PERMIAN

* CEO WIRTH: ‘I INTEND TO LEAD CHEVRON TO WIN IN ANY ENVIRONMENT’

* CEO WIRTH SAYS HE‘S ‘PLEASED’ WITH OUTLOOK FOR CASH FLOW

* CEO WIRTH SAYS BELIEVES MORE GAINS IN COST CUTTING, PERFORMANCE AND SAFETY POSSIBLE FROM IMPROVING TECHNOLOGY

* CEO WIRTH SAYS NOT SEEING EVIDENCE OF STRONG COST INFLATION ANYWHERE IN GLOBAL PORTFOLIO

* CEO WIRTH SAYS IN PERMIAN, 2/3 OF SPENDING PROTECTED BY SERVICE CONTRACTS

* CEO WIRTH SAYS AT MOST COULD SEE SINGLE DIGIT PRICE INCREASES IN PERMIAN

* CEO WIRTH: ‘WE ARE NOT GOING TO ALLOW COST TO GROW AT THE RATE THAT PRODUCTION IS GROWING’ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Ernest Scheyder)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.