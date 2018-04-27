BRIEF-Chevron Sees Oil Demand Growing For Foreseeable Future

April 27 (Reuters) - Chevron Corp:
* FIRST-QUARTER EARNINGS CONFERENCE CALL BEGINS; CHIEF EXECUTIVE MIKE WIRTH NOT ON CALL
* CHIEF FINANCIAL OFFICER PAT YARRINGTON EXPECTS WHEATSTONE TRAIN 2 TO BE PRODUCING LATER IN SECOND QUARTER
* CFO SAYS SWAPPED 25,000 ACRES IN PERMIAN SHALE DURING FIRST QUARTER
* SAYS BELIEVES OIL DEMAND WILL CONTINUE TO GROW ‘FOR THE FORESEEABLE FUTURE’
* SAYS SEEING SOME OILFIELD SERVICE COST INFLATION IN PERMIAN BASIN AND OTHER U.S. SHALE FIELDS
* CFO: ‘WE’RE NOT AFTER VOLUME GROWTH FOR VOLUME GROWTH’S SAKE. WE’RE AFTER VALUE’
* CFO SAYS ‘FEELS GOOD’ ABOUT PLANS FOR 20 DRILLING RIGS IN PERMIAN BASIN
* CFO SAYS 90 PERCENT OF PRODUCTION AT GORGON AND WHEATSTONE LNG PROJECTS UNDER LONG-TERM CONTRACTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Ernest Scheyder)