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BRIEF-CHF SOLUTIONS REPORTS QTRLY LOSS PER SHARE ‍$4.55
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#Market News
October 31, 2017 / 12:16 PM / Updated an hour ago

BRIEF-CHF SOLUTIONS REPORTS QTRLY LOSS PER SHARE ‍$4.55

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 31 (Reuters) - Chf Solutions Inc:

* CHF SOLUTIONS, INC. ANNOUNCES 21% REVENUE GROWTH FOR ITS THIRD QUARTER, 2017 AND PROVIDES COMPANY UPDATE

* SAYS ‍REVENUE FOR Q3 ENDED SEPTEMBER 30, 2017 INCREASED 21% COMPARED TO SAME PERIOD IN 2016 ON A PROFORMA BASIS​

* QTRLY LOSS PER SHARE ‍$4.55​

* IN Q3 ‍INITIATED INTERNATIONAL DISTRIBUTION BY SIGNING AN AGREEMENT WITH APC CARDIOVASCULAR LTD, A DISTRIBUTOR BASED IN U.K. ​

* ‍TRANSITION OF AQUADEX FLEXFLOW SYSTEM MANUFACTURING FROM BAXTER TO IN-HOUSE OPERATIONS GOING AS PLANNED AND ON SCHEDULE Source text for Eikon: Further company coverage:

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