Healthcare
April 8, 2020 / 11:48 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Chiasma Enters Into Revenue Interest Financing Agreement For Up To $75 Mln With Healthcare Royalty Partners

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Chiasma Inc:

* CHIASMA ENTERS INTO REVENUE INTEREST FINANCING AGREEMENT FOR UP TO $75 MILLION WITH HEALTHCARE ROYALTY PARTNERS

* CHIASMA INC - UNDER TERMS OF AGREEMENT, CHIASMA WILL RECEIVE $25 MILLION FROM HCR ON APRIL 14

* CHIASMA INC - IS ENTITLED TO RECEIVE AN ADDITIONAL $25 MILLION UPON U.S. FDA APPROVAL OF MYCAPSSA

* CHIASMA - ENTITLED TO GET ADDITIONAL $15 MILLION UPON AVAILABILITY OF COMMERCIAL DRUG SUPPLY AND FIRST COMMERCIAL SALE OF MYCAPSSA

* CHIASMA INC - ENTITLED TO RECEIVE AN ADDITIONAL $10 MILLION IN EARLY 2022 SUBJECT TO ACHIEVEMENT OF A COMMERCIAL MILESTONE

* CHIASMA INC - HCR WILL RECEIVE A TIERED ROYALTY IN LOW DOUBLE DIGITS ON WORLDWIDE ANNUAL NET REVENUES OF MYCAPSSA AND ANY OTHER FUTURE PRODUCTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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