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April 5, 2018 / 12:09 PM / in 21 hours

BRIEF-Chicago Stock Exchange To Be Acquired By Intercontinental Exchange

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - Chicago Stock Exchange:

* CHICAGO STOCK EXCHANGE TO BE ACQUIRED BY INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.

* CHICAGO STOCK EXCHANGE SAYS TERMS OF TRANSACTION WERE NOT DISCLOSED

* CHICAGO STOCK EXCHANGE SAYS DEAL HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY CHX HOLDINGS BOARD OF DIRECTORS AND IS EXPECTED TO CLOSE IN 2018

* CHICAGO STOCK EXCHANGE SAYS CHX WILL CONTINUE TO OPERATE AS A REGISTERED NATIONAL SECURITIES EXCHANGE BASED IN CHICAGO

* CHICAGO STOCK EXCHANGE TO BE ACQUIRED BY INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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