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March 27, 2018 / 8:17 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Chicken Soup For The Soul Entertainment Q4 Revenue Rose 53 Percent To $8.7 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc:

* CHICKEN SOUP FOR THE SOUL ENTERTAINMENT ANNOUNCES FY 2017 RESULTS

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $2.05

* CHICKEN SOUP FOR THE SOUL ENTERTAINMENT - ‍REITERATED 2018 OUTLOOK OF ABOUT $36.0 MILLION IN REVENUE AND $18.0 MILLION IN ADJUSTED EBITDA​

* FOR Q1 2018, COMPANY EXPECTS REVENUE BETWEEN $5.5 MILLION AND $6.2 MILLION

* FOR Q1 2018, COMPANY EXPECTS ADJUSTED EBITDA, A NON-GAAP MEASURE, BETWEEN $1.5 MILLION AND $2.0 MILLION

* BOARD APPROVED A $5 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage:

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