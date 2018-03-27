BRIEF-Chicken Soup For The Soul Entertainment Q4 Revenue Rose 53 Percent To $8.7 Million

Chicken Soup For The Soul Entertainment Inc:
* CHICKEN SOUP FOR THE SOUL ENTERTAINMENT ANNOUNCES FY 2017 RESULTS
* CHICKEN SOUP FOR THE SOUL ENTERTAINMENT - REITERATED 2018 OUTLOOK OF ABOUT $36.0 MILLION IN REVENUE AND $18.0 MILLION IN ADJUSTED EBITDA
* FOR Q1 2018, COMPANY EXPECTS REVENUE BETWEEN $5.5 MILLION AND $6.2 MILLION
* FOR Q1 2018, COMPANY EXPECTS ADJUSTED EBITDA, A NON-GAAP MEASURE, BETWEEN $1.5 MILLION AND $2.0 MILLION
* BOARD APPROVED A $5 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage: