Healthcare
March 17, 2020 / 12:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Chico's FAS Provides An Update On Covid-19

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Chico’s FAS Inc:

* CHICO’S FAS PROVIDES AN UPDATE ON COVID-19

* CHICO’S FAS INC - ANNOUNCED TEMPORARY IMMEDIATE CLOSURE OF ALL RETAIL STORES ACROSS NORTH AMERICA FOR NEXT TWO WEEKS

* CHICO’S FAS INC - WITHDRAWING ITS GUIDANCE ISSUED IN ITS Q4 EARNINGS RELEASE FILED ON FEBRUARY 27, 2020

* CHICO’S FAS INC - DURING TEMPORARY STORE CLOSURE, FULL-TIME & PART-TIME ASSOCIATES WILL RECEIVE THEIR FULL PAY DURING TWO-WEEK CLOSURE PERIOD

* CHICO’S FAS INC - COMPANY IS NOT PROVIDING UPDATED GUIDANCE AT THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage:

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