BRIEF-Childrens Place ‍Increases Authorized Stock Repurchases By $250 Mln​

March 20 (Reuters) - Childrens Place Inc:
* CHILDRENS PLACE INC - INCREASES AUTHORIZED STOCK REPURCHASES BY $250 MILLION
* CHILDRENS PLACE INC - ANNOUNCES A 25% INCREASE IN ITS QUARTERLY DIVIDEND
* CHILDRENS PLACE INC - ANNOUNCES $125 MILLION ACCELERATED SHARE REPURCHASE PROGRAM
* CHILDRENS PLACE - INTENDS TO ENTER ASR PROGRAM WITH GOLDMAN SACHS & CO LLC TO REPURCHASE $125 MILLION OF CO’S STOCK
* CHILDRENS PLACE INC - BOARD DECLARED A QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.50 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: