BRIEF-Childrens Place Says Q4 Earnings Per Share Of $1.61 - SEC Filing

March 17 (Reuters) - Childrens Place Inc:
* SAYS Q4 GAAP EARNINGS PER DILUTED SHARE OF $1.61 VERSUS $0.74 IN Q4 2018 - SEC FILING
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.57, REVENUE VIEW $510.7 MILLION — REFINITIV IBES DATA
* ENTERS FISCAL 2020 WITH APPROXIMATELY $68 MILLION OF CASH AND CASH EQUIVALENTS AND NO LONG-TERM DEBT
* CANCELLING ITS WEBCAST REVIEW AND CONFERENCE CALL SCHEDULED FOR THURSDAY, MARCH 19, 2020 AT 8:00 A.M. EASTERN TIME
* HAS IMPLEMENTED STRATEGIC COST REDUCTION STRATEGIES, INCLUDING REDUCING CAPITAL EXPENDITURES, ACROSS ALL FUNCTIONAL AREAS
* INVENTORY MANAGEMENT WILL CONTINUE TO BE A STRATEGIC FOCUS FOR COMPANY
* CAPITAL RETURN PROGRAM, INCLUSIVE OF SHARE REPURCHASES AND DIVIDENDS, HAS BEEN TEMPORARILY SUSPENDED Source text for Eikon: bit.ly/39WxuIh Further company coverage: