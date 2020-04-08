BRIEF-China Assurance Finance Group Says Contemplating Overall Restructuring Plan

April 8 (Reuters) - China Assurance Finance Group Ltd :
* CONTEMPLATING OVERALL RESTRUCTURING PLAN, INCLUDES A DEBT CAPITALIZATION PLAN
* AS AT DATE,GOT SUPPORT FROM CREDITORS HOLDING 80% OUTSTANDING DEBTS ABOUT HK$497 MILLION AT 29 FEB FOR CAPITALIZATION
* CONDUCTING FUND-RAISING & BUSINESS DEVELOPMENT EXERCISES WITH SOME CHINESE SOE INVESTORS TO RESOLVE LIQUIDITY ISSUES
* FUND-RAISING & BUSINESS DEVELOPMENT EXERCISES SERIOUSLY HAMPERED BY CORONAVIRUS OUTBREAK IN CHINA SINCE JAN
* COS & RELEVANT PARTIES SHALL EFFECT FORMAL DEALS ONCE HEALTH QUARANTINE & TRAVEL RESTRICTIONS ARE RELAXED Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)