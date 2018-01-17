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January 17, 2018 / 3:29 PM / in an hour

BRIEF-China Binary Sale Technology Announces Data King's Offer To Buy All Shares Of Co

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - China Binary Sale Technology Ltd :

* ANNOUNCES CASH OFFER BY FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD TO ACQUIRE ALL ISSUED SHARES IN CHINA BINARY SALE TECHNOLOGY LTD

* TOTAL CONSIDERATION FOR SALE SHARES IS HK$50.9 MILLION, EQUIVALENT TO HK$0.5 PER SALE SHARE

* ‍APPLICATION MADE FOR RESUMPTION OF TRADING IN SHARES FROM 18 JAN 2018​

* DATA KING AS OFFEROR INTENDS TO FINANCE CONSIDERATION FROM LOAN FACILITY; LOAN FACILITY FOR SUM OF UP TO HK$80 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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