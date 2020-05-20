Chinese Labor Unrest
May 20, 2020 / 9:03 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-China Biologic Comments On The Xinjiang Deyuan And Shuanglin Transaction

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May 20 (Reuters) - China Biologic Products Holdings Inc :

* CHINA BIOLOGIC COMMENTS ON THE XINJIANG DEYUAN AND SHUANGLIN TRANSACTION

* CHINA BIOLOGIC - XINJIANG DEYUAN BIOENGINEERING HAS MATERIALLY BREACHED STRATEGIC COOPERATION WITH CO

* CHINA BIOLOGIC - XINJIANG DEYUAN BIOENGINEERING BREACHED COOPERATION BY ENTERING INTO PLASMA SUPPLY ARRANGEMENTS WITH SOUTHERN SHUANGLIN BIO-PHARMACY

* CHINA BIOLOGIC - WILL TAKE NECESSARY MEASURES TO PROTECT ITS RIGHTS & RECOUP POTENTIAL LOSSES DUE TO XINJIANG DEYUAN’S BREACH OF COOPERATION AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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