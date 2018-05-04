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May 4, 2018 / 8:37 PM / in an hour

BRIEF-China Biologic Q1 Earnings Per Share $0.92

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - China Biologic Products Holdings Inc :

* CHINA BIOLOGIC REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2018

* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.21

* Q1 SALES ROSE 23 PERCENT TO $112.5 MILLION

* EXCLUDING TIANXINFU, SALES FOR 2018 ARE EXPECTED TO GROW 6% TO 8% IN RMB TERMS

* EXPECTS THAT IT WILL BE CHALLENGING TO MEET ITS PREVIOUSLY PUBLISHED FULL YEAR GUIDANCE

* MAY LOWER FY GUIDANCE IF NO SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN BUSINESS OPERATING CONDITIONS FOR REST OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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