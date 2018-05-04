BRIEF-China Biologic Q1 Earnings Per Share $0.92

May 4 (Reuters) - China Biologic Products Holdings Inc :
* CHINA BIOLOGIC REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2018
* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.21
* EXCLUDING TIANXINFU, SALES FOR 2018 ARE EXPECTED TO GROW 6% TO 8% IN RMB TERMS
* EXPECTS THAT IT WILL BE CHALLENGING TO MEET ITS PREVIOUSLY PUBLISHED FULL YEAR GUIDANCE
* MAY LOWER FY GUIDANCE IF NO SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN BUSINESS OPERATING CONDITIONS FOR REST OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: