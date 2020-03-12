BRIEF-China Biologic Reports Financial Results For The Fourth Quarter And Fiscal Year 2019

March 12 (Reuters) - China Biologic Products Holdings Inc :
* CHINA BIOLOGIC REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2019
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.53
* CHINA BIOLOGIC - IN 2020, EXPECT TO FACE DISRUPTIONS TO OPERATIONS AS A RESULT OF CORONAVIRUS OUTBREAK
* CHINA BIOLOGIC - COVID-19 OUTBREAK HAS IMPACTED VARIOUS ASPECTS OF CBPO’S OPERATIONS
* CHINA BIOLOGIC - DECIDED TO POSTPONE RELEASE OF FINANCIAL GUIDANCE FOR FULL YEAR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: