BRIEF-China Eastern Airlines Sees Significant Losses In Q1 2020

April 17 (Reuters) - China Eastern Airlines Corp Ltd :
* MARCH PASSENGER LOAD FACTOR DECREASED BY 27.01 PERCENTAGE POINTS TO 55.78%
* FREIGHT LOAD VOLUME IN MARCH 2020 DECREASED BY 53.56% YEAR-ON-YEAR
* MARCH PASSENGER TRANSPORTATION CAPACITY DECREASED BY 69.00% YEAR-ON-YEAR
* MARCH PASSENGER TRAFFIC VOLUME DECREASED BY 79.11% YEAR-ON-YEAR
* OVERALL BUSINESS OPERATIONS ADVERSELY AFFECTED BY NOVEL CORONAVIRUS EPIDEMIC
* IN MARCH CO RECORDED ONE RETIREMENT OF B737-800 AIRCRAFT, & NO INTRODUCTION OF NEW AIRCRAFT
* AS AT APR 17, SIX A330 PASSENGER-TO-FREIGHTER CONVERSION AIRCRAFT HAVE BEEN PUT INTO OPERATION Source text for Eikon: Further company coverage: