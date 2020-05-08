Chinese Labor Unrest
May 8, 2020 / 1:24 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-China Electronics Optics Valley Union Says Xie Qinghua Appointed As Executive Director And A Co-Chairman

1 Min Read

May 8 (Reuters) - China Electronics Optics Valley Union Holding Co Ltd:

* CHINA ELECTRONICS OPTICS VALLEY UNION HOLDING CO LTD - XIE QINGHUA HAS BEEN APPOINTED AS AN EXECUTIVE DIRECTOR AND A CO-CHAIRMAN

* CHINA ELECTRONICS OPTICS VALLEY UNION- HUANG LIPING RE-DESIGNATED TO A CO- CHAIRMAN

* CHINA ELECTRONICS OPTICS VALLEY UNION HOLDING CO LTD - HUANG LIPING RE-DESIGNATED FROM CHAIRMAN OF COMPANY TO A CO- CHAIRMAN

* CHINA ELECTRONICS OPTICS VALLEY UNION- HUANG LIPING CONTINUES TO SERVE AS EXECUTIVE DIRECTOR, PRESIDENT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below