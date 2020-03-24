Chinese Labor Unrest
March 24, 2020 / 4:37 AM / Updated 5 hours ago

BRIEF-China Foods Posts FY Adjusted EBITDA Of RMB1,544.9 Mln

1 Min Read

March 24 (Reuters) - China Foods Ltd:

* IN 2020, CHINA FOODS WILL CONTINUE TO IMPLEMENT ITS TOTAL BEVERAGE STRATEGY

* FY REVENUE FROM CONTINUING OPERATIONS RMB 17,172.0 MILLION VERSUS RMB 15,648.1 MILLION

* FY ADJUSTED EBITDA RMB1,544.9 MILLION VERSUS RMB1,264.2 MILLION

* RESOLVED TO RECOMMEND PAYMENT OF FINAL DIVIDEND OF RMB0.044, EQUIVALENT TO HK4.8 CENTS FOR YEAR

* COVID-19 EPIDEMIC MAY AFFECT NORMAL SALES OF GROUP IN CERTAIN PARTS OF CHINA TO A CERTAIN EXTENT

* WILL COOPERATE WITH COSTA COFFEE IN 2020 TO LAUNCH HIGH-END READY-TO-DRINK COFFEE

* EXPECTED THAT PRICES OF RAW MATERIALS WILL FLUCTUATE WITHIN NARROW RANGE, & OUR GROSS PROFIT MARGIN WILL REMAIN STABLE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below